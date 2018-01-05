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Utgått

Hörlurar med brusreducering

SHL3850NC/00

2.9

| (9) Recensioner

Mer ljud, mindre brus

Uppslukas av musiken med innovativa ActiveShield™, en aktiv brusreduceringsteknik. Tryckavlastande kuddar ger långvarig komfort och den kompakta vikbara designen är perfekt för transport och enkel förvaring.

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kraftfull bas

Mer ljud, mindre brus

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Kompakt vikbar modell

Neodymiumhögtalarelement på 32 mm för en fyllig bas

Neodymiumhögtalarelement på 32 mm för en fyllig bas

Finjusterade neodymiumelement på 32 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och passform i örat ger fyllig bas.

Sluten baksida blockerar brus för optimal ljudisolering

Sluten baksida blockerar brus för optimal ljudisolering

Justerade neodymiumelement på 32 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och passform i örat ger ett utmärkt och imponerande precisionsljud.

Slimmad, kompakt och hopfällbar utformning för enkel bärbarhet

Slimmad, kompakt och hopfällbar utformning för enkel bärbarhet

Slimmad, kompakt och hopfällbar utformning för enkel bärbarhet i farten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.9

av 5

9

Recensioner

05/01/2018

España

España

Fantásticos

Pues eso,fantásticos .Lo que no se puede pedir a unos auriculares de 50 euros es que suenen como unos de 500 He probado unos bose y tampoco hay tanta diferencia con estos La reducción de ruido ,maravillosa ,como no podía ser de otra manera viniendo de philips ,una marca que ,a estas alturas de la pelicula no tiene nada que demostrar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3850NC Auriculares con reducción de ruido

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

07/08/2018

Deutschland

Deutschland

Gefällt mir eigentlich gut, aber schmerzhaft zu eng

Das Batteriefach habe ich durch Studium der Kurzanleitung und etwas Nachdenken öffnen können, wenn man weiß wie, geht es sehr einfach. Ein Pfeil auf der Abdeckung hätte hilfreich sein können. Oder eine bessere Anleitung. Ich habe bisher den Kopfhörer nur kurz testen können. Der Klang ist recht ordentlich kräftig. Die Zusammenklappfunmktion ist sinnvoll. Das Noise Canceling funktionierte mit einem daneben laufendem Ventilator recht gut. Sprache in der Umgebung ist noch zu verstehen, Motorgeräusch war weg. Bin gespannt wie es im Flugzeug klappt. Was mir nicht gefällt, ist die Kraft mit der meine Ohren und mein Kopf gequetcht werden, dies tut mir weh. Bei Metallbügeln auf Arbeit genügt leichtes Biegen, doch bei Kunststoff hat man höchstens mit der Heißluftpistole Erfolg, macht dabei aber oft Schaden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL3850NC Geräuschreduzierende Kopfhörer

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