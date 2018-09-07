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Utgått
SHL4405WT/00
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och tydligt ljud och djup, fyllig bas.
På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.
Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska för långvarig komfort.
3.0
av 5
2
Recensioner
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHL4405WT Auriculares con micrófono
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
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