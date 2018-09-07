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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHL4405WT/00

3
| (2) Recensioner
Ultralätta. Stort ljud.
Philips Flite Ultrlite-hörlurarna är mycket lätta och otroligt kraftfulla. Tunna, strömlinjeformade och designade för ett liv i rörelse. De har ett klart ljud och är lätta att bära med sig tack vare att de enkelt kan vikas ihop.
Visa alla fördelar

Gravitationstrotsande hörlurar

Ultralätta. Stort ljud.

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Vikbar för plan förvaring

Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud

Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud

Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och tydligt ljud och djup, fyllig bas.

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.

Mjuka öronkuddar för långvarig komfort

Mjuka öronkuddar för långvarig komfort

Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska för långvarig komfort.

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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3.0

av 5

2

Recensioner

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHL4405WT Auriculares con micrófono

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30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

Den här recensionen skrevs för SHL4405WT Auriculares con micrófono

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