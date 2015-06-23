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Utgått
Tydligt ljud
Innovation möter experimentellt gatumode med den slående CitiScape Strada. Inspirerad av hippa stadsbor levererar den smidiga lättviktshörluren rent ljud medan dess trendiga tyghuvudband skänker dig bekvämlighet och den rätta stilen.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Lätt huvudband
Vikbar för plan förvaring
Tack vare de kraftfulla 32 mm-elementen blir ljudet klart, detaljerat och naturligt. Njut av varenda liten ton och nyans – när som helst, var som helst.
Lyssna med stil med CitiScape Stradas bekväma huvudband, som har ett finstickat tygöverdrag, inspirerat av sneakers med färgglada skosnören.
Det bekväma CitiScape-huvudbandet är gjort av en supertunn och lätt tub. En metallskena ger ökad tålighet.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Cannelle
23/06/2015
France
BON SON
Son clair et limpide pour un casque de petite taille. agréable à porter sur les oreilles. Les bass et les aigus sont bien équilibrés. Je suis contente de mon achat.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic