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Utgått

CitiScape StradaHörlurar med mikrofon

SHL5105BP/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Tydligt ljud

Innovation möter experimentellt gatumode med den slående CitiScape Strada. Inspirerad av hippa stadsbor levererar den smidiga lättviktshörluren rent ljud medan dess trendiga tyghuvudband skänker dig bekvämlighet och den rätta stilen.

Visa alla fördelar

med lätt design

Tydligt ljud

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Lätt huvudband

  • Vikbar för plan förvaring

Klart ljud med kraftfulla 32 mm-element

Klart ljud med kraftfulla 32 mm-element

Tack vare de kraftfulla 32 mm-elementen blir ljudet klart, detaljerat och naturligt. Njut av varenda liten ton och nyans – när som helst, var som helst.

Färgglatt finstickat huvudbandsöverdrag

Färgglatt finstickat huvudbandsöverdrag

Lyssna med stil med CitiScape Stradas bekväma huvudband, som har ett finstickat tygöverdrag, inspirerat av sneakers med färgglada skosnören.

Lätt och smalt huvudband för enastående komfort

Lätt och smalt huvudband för enastående komfort

Det bekväma CitiScape-huvudbandet är gjort av en supertunn och lätt tub. En metallskena ger ökad tålighet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

23/06/2015

France

France

BON SON

Son clair et limpide pour un casque de petite taille. agréable à porter sur les oreilles. Les bass et les aigus sont bien équilibrés. Je suis contente de mon achat.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CitiScape Strada SHL5105BP/00 Headphones with mic

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