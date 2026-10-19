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Utgått
SHL5105WT/00
Tydligt ljud
Innovation möter experimentellt gatumode med den slående CitiScape Strada. Inspirerad av hippa stadsbor levererar den smidiga lättviktshörluren rent ljud medan dess trendiga tyghuvudband skänker dig bekvämlighet och den rätta stilen.
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Lätt huvudband
Vikbar för plan förvaring
Tack vare de kraftfulla 32 mm-elementen blir ljudet klart, detaljerat och naturligt. Njut av varenda liten ton och nyans – när som helst, var som helst.
CitiScape-hörlurarna har en inbyggd mikrofon, så du kan enkelt växla mellan att lyssna på musik och att svara i telefon. Det är enkelt att vara nära både din musik och människorna som är viktigast för dig.
Lyssna med stil med CitiScape Stradas bekväma huvudband, som har ett finstickat tygöverdrag, inspirerat av sneakers med färgglada skosnören.
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