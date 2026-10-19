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Utgått

CitiScape StradaHörlurar med mikrofon

SHL5105WT/00

Tydligt ljud

Innovation möter experimentellt gatumode med den slående CitiScape Strada. Inspirerad av hippa stadsbor levererar den smidiga lättviktshörluren rent ljud medan dess trendiga tyghuvudband skänker dig bekvämlighet och den rätta stilen.

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med lätt design

Tydligt ljud

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Lätt huvudband

  • Vikbar för plan förvaring

Klart ljud med kraftfulla 32 mm-element

Klart ljud med kraftfulla 32 mm-element

Tack vare de kraftfulla 32 mm-elementen blir ljudet klart, detaljerat och naturligt. Njut av varenda liten ton och nyans – när som helst, var som helst.

Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon

CitiScape-hörlurarna har en inbyggd mikrofon, så du kan enkelt växla mellan att lyssna på musik och att svara i telefon. Det är enkelt att vara nära både din musik och människorna som är viktigast för dig.

Färgglatt finstickat huvudbandsöverdrag

Färgglatt finstickat huvudbandsöverdrag

Lyssna med stil med CitiScape Stradas bekväma huvudband, som har ett finstickat tygöverdrag, inspirerat av sneakers med färgglada skosnören.

Tekniska specifikationer

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