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Utgått
Mycket lätt TV-kabel på över 6 m.
Lätta hörlurar för användning under lång tid, med kabelförlängning på 6 m för större rörelsefrihet. Dessutom ger baskanalerna fylligt och djupt ljud.
On-ear
Silver
Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud och djup och fyllig bas.
Lättviktsmaterialet i huvudbandet
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.
3.9
av 5
18
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
LEGORBURO
30/11/2016
España
Auriculares SHP 1800/00
¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable