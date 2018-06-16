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Utgått

TV-hörlurar med sladd för inomhusbruk

SHP1800/00

3.9

| (18) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

Mycket lätt TV-kabel på över 6 m.

Lätta hörlurar för användning under lång tid, med kabelförlängning på 6 m för större rörelsefrihet. Dessutom ger baskanalerna fylligt och djupt ljud.

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Hörlurar för TV

Mycket lätt TV-kabel på över 6 m.

  • On-ear

  • Silver

Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud

Baskanalerna släpper in luftrörelser för ett bättre ljud och djup och fyllig bas.

Lätt huvudband förbättrar bärkomforten och ger extra tålighet

Lättviktsmaterialet i huvudbandet

Högre komfort när du lyssnar länge

Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

18

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

1

16/06/2018

España

España

Ligeros, perfectos para ver tv en la cama

Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

30/12/2017

France

France

UN SON EXTRAORDINAIRE

On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur

30/11/2016

España

España

Auriculares SHP 1800/00

¡¡¡ Este producto es ideal para los fines que se usa!!!....ligero, eficaz, y con una comodidad extraordinaria, a la hora de ver la TV. a distancia

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable

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