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Utgått
Suverän komfort och fullständigt justerbara
Stora, lätta hörlurar med fullständigt justerbart huvudband och öronkåpor som passar utmärkt och gör det behagligt att lyssna på musik
40 mm-högtalarelement, öppen baksida
Over-ear
Den perfekta sladdlängden som ger dig mer rörelsefrihet och möjlighet att välja var du vill bära din ljudenhet.
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4.3
av 5
23
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
DKDubstep
18/03/2011
Danmark
Awsome
Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones
SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones
apomer
08/03/2022
France
le casque que je possede depuis pas mal d'années
pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre
Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones
Den här recensionen skrevs för SHP2000 Stereo Headphones