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Utgått
SHQ1007/28
Svettålig
Hörlurarna är utformade för sportentusiasten och är tillverkade av antimikrobiellt och vattenavvisande material. Kabellängden går också att anpassa, vilket gör dem idealiska att använda tillsammans med ett sportarmband eller allmänt.
Med den supertunna mikrofonen och kontrollen kan du prata, lyssna och fjärrstyra din iPod/iPhone/iPad.
Utformad med vattentålig tätning som skyddar hörlurarna mot svettskador
Den 60 cm korta kabeln är utformad för användning tillsammans med ett armband. Den 60 cm långa förlängningskabeln kan också passa.
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