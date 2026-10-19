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Utgått

In-ear-sportheadset

SHQ1007/28

Svettålig

Hörlurarna är utformade för sportentusiasten och är tillverkade av antimikrobiellt och vattenavvisande material. Kabellängden går också att anpassa, vilket gör dem idealiska att använda tillsammans med ett sportarmband eller allmänt.

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med iPhone-fjärrkontroll och mikrofon

Svettålig

Mikrofon och musikkontroll

Med den supertunna mikrofonen och kontrollen kan du prata, lyssna och fjärrstyra din iPod/iPhone/iPad.

Svettsäker

Svettsäker

Utformad med vattentålig tätning som skyddar hörlurarna mot svettskador

Anpassad kabellängd

Den 60 cm korta kabeln är utformad för användning tillsammans med ett armband. Den 60 cm långa förlängningskabeln kan också passa.

Tekniska specifikationer

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