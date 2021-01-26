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Utgått
Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig
Slå nytt personbästa med de nya fjäderlätta Actionfit SHQ-300-hörlurarna. De här tuffa hörlurarna är svett- och regnsäkra och garanterar kraftfull bas och optimal passform tack vare element med höga prestanda och ett C-format stabilitetslock.
8,6 mm högtalarelement/öppen baksida
Öronsnäcka
De här Actionfit-hörlurarna väger bara 5,7 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.
En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.
4.1
av 5
7
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Bee-Em
26/01/2021
United Kingdom
Intelligent design and wonderful functionality
I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it
Fördelar
They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about
Nackdelar
Orange and white colouring too flashy
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones
Datum för användning 2019-12-26
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones
Datum för användning 2019-12-26
Bond40
21/10/2016
United Kingdom
Great value for money
Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones
Tek87t
18/01/2017
Italia
Verifierad köpare
Ottime, buon bilanciamento audio !!
[Employee of philipsglobal] Ben bilanciate, durante lo sport non si muovono minimamente... Philips si conferma ancora un buon brand, rapporto qualità/prezzo eccellente.
Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones
Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones
Certifierad enligt IPX4 och IPX7 för hörlurar och IPX2 för headset.