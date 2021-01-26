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Utgått

ActionFitSporthörlurar

SHQ1300OR/00

4.1

| (7) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Slå nytt personbästa med de nya fjäderlätta Actionfit SHQ-300-hörlurarna. De här tuffa hörlurarna är svett- och regnsäkra och garanterar kraftfull bas och optimal passform tack vare element med höga prestanda och ett C-format stabilitetslock.

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Säker passform och ultralätt

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

  • 8,6 mm högtalarelement/öppen baksida

  • Öronsnäcka

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

5,7 g ultralätt design ger ultimat komfort*

5,7 g ultralätt design ger ultimat komfort*

De här Actionfit-hörlurarna väger bara 5,7 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

7

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

3
2

26/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Intelligent design and wonderful functionality

I like the way they stay in my ears and are very comfortable. Most importantly, they allow me to hear what is going on around me as I exercise by biking or walking. Music-wise, while obviously not being of hi-fi standard, they have a lively musical profile, making pop music in particular very engaging. Clever sweat-proof design and adjustability to find the right fit, along with enclosed carrying pouch, make these headphones a winner for me. Only downside: I don't appreciate the flashy orange and white design of the ones I could find on Amazon! Would have bought the lower profile green and white design if I could have found it

Fördelar

They stay in the ears. Allow me to hear what is going on around me. Perfectly good sound for when out and about

Nackdelar

Orange and white colouring too flashy

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones

Datum för användning 2019-12-26

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones

Datum för användning 2019-12-26

21/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

Excellent product, I think the sound is fantastic for the price. Will be purchasing another.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones

18/01/2017

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottime, buon bilanciamento audio !!

[Employee of philipsglobal] Ben bilanciate, durante lo sport non si muovono minimamente... Philips si conferma ancora un buon brand, rapporto qualità/prezzo eccellente.

Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones

Den här recensionen skrevs för SHQ1300LF Sports headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Certifierad enligt IPX4 och IPX7 för hörlurar och IPX2 för headset.