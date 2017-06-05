ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

ActionFitSporthörlurar med mikrofon

SHQ1305OR/00

4.3

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Slå nytt personbästa med de nya fjäderlätta hörlurarna Actionfit SHQ1305. De här tuffa hörlurarna är svett- och regnsäkra och garanterar kraftfull bas och optimal passform tack vare element med höga prestanda och ett C-format stabilitetslock.

Visa alla fördelar

Säker passform och ultralätt

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

  • 8,6 mm högtalarelement/öppen baksida

  • Öronsnäcka

5,7 g ultralätt design ger ultimat komfort*

5,7 g ultralätt design ger ultimat komfort*

De här Actionfit-hörlurarna väger bara 5,7 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass

Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass

Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.

Öppen akustisk formgivning gör dig medveten om din omgivning

Öppen akustisk formgivning gör dig medveten om din omgivning

De här ActionFit-hörlurarna stänger inte ute ljud utan du är medveten om omgivningen och kan känna dig säker, i synnerhet när du tränar utomhus. En öppen akustisk plattform ger kvalitetsljud utan att stänga ute omvärlden.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

05/06/2017

España

España

Verifierad köpare

Fidelidad y buen sonido

Adquirí hace unos meses este par de audífonos in ear, y me suenan fantástico. Graves y agudos equilibrados. En mi casa tengo otro par pero tipo DJ de Philips también. Lo máximo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Auriculares deportivos con micrófono

06/07/2016

Deutschland

Deutschland

Leistung gut, Aber nicht ausgezeichnet

Die Akustik und auch die Passform ist sehr gut, jedoch lösen sich inzwischen regelmäßig die Gummiaufsätze vom Kopfhörer, so dass mir mehrfach schon einer im Ohr stecken geblieben oder runtergefallen ist. Nach einem Lauf gestern und dem Abnehmen der Kopfhörer ist ein Aufsatz ganz verschwunden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sportkopfhörer mit Mikrofon

07/06/2015

France

France

Tester pendant les runningdays 2015

J ai testé ce casque pendant les runningdays. Le son est bon. Il ne bouge pas et on ne le sens presque pas. Idéale pour les porteurs de lunette.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ1305WS Sports headphones with mic

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.