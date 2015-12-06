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Utgått

ActionFitSporthörlurar

SHQ2300LF/00

4

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Tack vare en unik stabilitetsring sitter dina Actionfit SHQ2300-hörlurar ordentligt fast i öronen oavsett vad du gör. Nu kan du fokusera på träningen utan att oroa dig över att hörlurarna ska trilla ur.

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Säker passform och lätt

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • In-ear

Sportigt fodral för enkel förvaring

Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass

Skydd mot svett och fukt – perfekt för alla träningspass

Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
2
1

06/12/2015

Suisse

Suisse

Fitnesstauglichkeit

Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer

01/01/2020

Italia

Italia

Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?

Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?

Fördelar

Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.

Nackdelar

Non sono in produzione (?)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Datum för användning 2018-01-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sports headphones

Datum för användning 2018-01-01

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