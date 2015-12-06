Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig
Tack vare en unik stabilitetsring sitter dina Actionfit SHQ2300-hörlurar ordentligt fast i öronen oavsett vad du gör. Nu kan du fokusera på träningen utan att oroa dig över att hörlurarna ska trilla ur.
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
In-ear
Svett och regn kommer inte längre att hindra dig från att träna till dina favoritlåtar. Materialet i de här Actionfit-sporthörlurarna är svett- och vattentåligt, vilket gör dem till den perfekta träningspartnern oavsett väder.
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
SportFit
06/12/2015
Suisse
Fitnesstauglichkeit
Das Preisleitungsverhältnis stimmt mehr als nur. Bei allen Kopfhörern musste ich erst lange entwirren, diese kann ich in die Tasche knüllen und sie ganz leicht entwirren. Auch rutschen die meisten Ohrhörer nach einer gewissen Zeit raus, nicht so diese. Kann sie nur empfehlen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sportkopfhörer
01/01/2020
Italia
Cuffie resistenti e di qualità; disponibilità?
Cuffie resistenti e di buona qualità audio ma dopo due anni di utilizzo, il rinforzo di gomma cede; ho dovuto fare un nodo al cavo per evitare che si staccasse dal diffusore. Mi chiedo come mai nonostante siano le più resistenti su mercato, non siano disponibili sul sito ufficiale Philips e bisogna affidarsi alle scorte di magazzino dei venditori?
Fördelar
Resistenza e qualità audio uniche nel mercato.
Nackdelar
Non sono in produzione (?)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Datum för användning 2018-01-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ2300LF Sports headphones
Datum för användning 2018-01-01