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30 dagars ångerrätt
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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SHQ2405BL/00
TESTA GRÄNSERNA
Philips Actionfit DigDeep-sporthörlurar sitter bra i öronen så att du kan fokusera på träningen. Med den unika stabilitetsringen får du en säkrare passform så att du hör musiken bra.
Bäst för inomhusbruk
Svett/vattentät
In-ear
Tillverkad med vattentätt material så att du kan tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten.
8,6 mm element ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.
Var inte rädd för att börja svettas eller att ge dig ut i regn och rusk. Med IPX4-klassningen kan du svettas och träna i regn utan att någon fukt tränger in i öronsnäckan.
Recensioner
öronkåporna är tvättbara och mikrofonen är inte tvättbar