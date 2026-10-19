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Utgått

ActionFitSporthörlurar med mikrofon

SHQ2405BL/00

TESTA GRÄNSERNA

Philips Actionfit DigDeep-sporthörlurar sitter bra i öronen så att du kan fokusera på träningen. Med den unika stabilitetsringen får du en säkrare passform så att du hör musiken bra.

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Hörlurar med stabilitetsring och säker passform

TESTA GRÄNSERNA

  • Bäst för inomhusbruk

  • Svett/vattentät

  • In-ear

Tvättbara efter träning

Tillverkad med vattentätt material så att du kan tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten.

Högpresterande ljud tar dig till nästa nivå

Högpresterande ljud tar dig till nästa nivå

8,6 mm element ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

Perfekt för intensiva träningspass med IPX4-vattentäthet

Perfekt för intensiva träningspass med IPX4-vattentäthet

Var inte rädd för att börja svettas eller att ge dig ut i regn och rusk. Med IPX4-klassningen kan du svettas och träna i regn utan att någon fukt tränger in i öronsnäckan.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. öronkåporna är tvättbara och mikrofonen är inte tvättbar