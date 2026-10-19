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Utgått

Sportheadset med öronkrok

SHQ3007/28

Svettålig och tvättbar

Hörlurarna är utformade för sportentusiasten och är tillverkade av antimikrobiellt och vattentätt material. Kabellängden går också att anpassa, vilket gör dem idealiska att använda tillsammans med ett sportarmband eller allmänt.

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Med iPhone-fjärrkontroll och förlängningskabel

Svettålig och tvättbar

Mikrofon och musikkontroll

Med den supertunna mikrofonen och kontrollen kan du prata, lyssna och fjärrstyra din iPod/iPhone/iPad.

Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

Stereoljud med kraftfull bas – som bränsle för träningen

Finjusterad akustik som förbättrar din sportupplevelse – som bränsle för träningen

Tekniska specifikationer

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