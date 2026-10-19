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Utgått
SHQ3007/28
Svettålig och tvättbar
Hörlurarna är utformade för sportentusiasten och är tillverkade av antimikrobiellt och vattentätt material. Kabellängden går också att anpassa, vilket gör dem idealiska att använda tillsammans med ett sportarmband eller allmänt.
Med den supertunna mikrofonen och kontrollen kan du prata, lyssna och fjärrstyra din iPod/iPhone/iPad.
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.
Finjusterad akustik som förbättrar din sportupplevelse – som bränsle för träningen
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