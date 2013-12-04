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Utgått
Inställd för sport
Med den lätta och svettåliga SHQ3200 med den patenterade justerbara öronkroken kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.
ActionFit
Öronkrok
Lila
Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.
ActionFit-hörlurarna levereras med en egen klämma och påse för enkel kabelhantering och säker förvaring. Njut av ett trasselfritt träningspass med klämman, och förvara sedan hörlurarna i fodralet i material som andas.
ActionFit-hörlurarna har fint balanserade element på 9 mm, som är särskilt utformade för ett utmärkt ljud. Ljudet är så kristallklart och tungt att du kan gå helt upp i träningen – och få ut mesta möjliga av både musiken och passet.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja