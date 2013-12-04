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Utgått

ActionFitSporthörlurar med öronkrok

SHQ3200PP/10

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Inställd för sport

Med den lätta och svettåliga SHQ3200 med den patenterade justerbara öronkroken kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.

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Med justerbara öronkrokar för säker passform

Inställd för sport

  • ActionFit

  • Öronkrok

  • Lila

Patenterad justerbar öronkrok för en säker passform

Patenterad justerbar öronkrok för en säker passform

Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.

Sladdklämma och skyddspåse för enkel användning och förvaring

ActionFit-hörlurarna levereras med en egen klämma och påse för enkel kabelhantering och säker förvaring. Njut av ett trasselfritt träningspass med klämman, och förvara sedan hörlurarna i fodralet i material som andas.

Utmärkt ljud från elementen på 9 mm

Utmärkt ljud från elementen på 9 mm

ActionFit-hörlurarna har fint balanserade element på 9 mm, som är särskilt utformade för ett utmärkt ljud. Ljudet är så kristallklart och tungt att du kan gå helt upp i träningen – och få ut mesta möjliga av både musiken och passet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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