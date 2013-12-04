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Utgått

ActionFitSporthörlurar med öronkrok

SHQ3200WT/10

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Inställd för sport

Med de lätta och svettåliga hörlurarna SHQ3200 med justerbara öronkrokar kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.

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Med justerbara öronkrokar för säker passform

Inställd för sport

  • ActionFit

  • Öronkrok

  • Vit

Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.

3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal passform

3 val av storlek för öronsnäckorna för optimal passform

Kraftfull bas som ökar motivationen

Kraftfull bas som ökar motivationen

Det finns ingenting bättre än stadigt gung när du ska hitta träningsrytmen. Med ActionFit-hörlurarna grundas svänget på en djup och dynamisk bas som ger all träning det lilla extra och gör att du kan nå en högre nivå.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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