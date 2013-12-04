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Utgått
Inställd för sport
Med de lätta och svettåliga hörlurarna SHQ3200 med justerbara öronkrokar kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.
ActionFit
Öronkrok
Vit
ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.
Det finns ingenting bättre än stadigt gung när du ska hitta träningsrytmen. Med ActionFit-hörlurarna grundas svänget på en djup och dynamisk bas som ger all träning det lilla extra och gör att du kan nå en högre nivå.
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4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja