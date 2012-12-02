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Utgått
SHQ3200/10
Inställd för sport
Med den lätta och svettåliga SHQ3200 med den patenterade justerbara öronkroken kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.
ActionFit
Orange- och gråfärgade
Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.
Det finns ingenting bättre än stadigt gung när du ska hitta träningsrytmen. Med ActionFit-hörlurarna grundas svänget på en djup och dynamisk bas som ger all träning det lilla extra och gör att du kan nå en högre nivå.
2.3
av 5
22
Recensioner
rallemus
02/12/2012
Danmark
Mega godt produkt
Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ignatiusiggy
02/08/2022
United Kingdom
Gym Headphones
I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.
Fördelar
Love the hooks and the color and the water/sweat resistance
Nackdelar
hard to find to purchase
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Datum för användning 2020-08-02
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Datum för användning 2020-08-02
Theoc97
13/01/2016
België
Très correct
Tout simplement un très bon produit, pas cher et qui reste en place.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones