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Utgått

ActionFitSporthörlurar med öronkrok

SHQ3200/10

2.3

| (22) Recensioner

Inställd för sport

Med den lätta och svettåliga SHQ3200 med den patenterade justerbara öronkroken kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.

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Med justerbara öronkrokar för säker passform

Inställd för sport

  • ActionFit

  • Orange- och gråfärgade

Patenterad justerbar öronkrok för en säker passform

Patenterad justerbar öronkrok för en säker passform

Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.

Reflexstopp i sladden

Reflexstopp i sladden

Kraftfull bas som ökar motivationen

Kraftfull bas som ökar motivationen

Det finns ingenting bättre än stadigt gung när du ska hitta träningsrytmen. Med ActionFit-hörlurarna grundas svänget på en djup och dynamisk bas som ger all träning det lilla extra och gör att du kan nå en högre nivå.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

22

Recensioner

02/12/2012

Danmark

Danmark

Mega godt produkt

Det er et mega godt produkt det er de penge værd (299,-) så køb dem men det er jo smag og beha om man vil have det med krog eller halsrem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

02/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Gym Headphones

I absolutely love these! They work well at the gym even when I sweat a lot! Also the clip is very advantages so you don't have to deal with the wire just flying around.

Fördelar

Love the hooks and the color and the water/sweat resistance

Nackdelar

hard to find to purchase

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Datum för användning 2020-08-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Datum för användning 2020-08-02

13/01/2016

België

België

Très correct

Tout simplement un très bon produit, pas cher et qui reste en place.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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