Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SHQ3205/10
Inställd för sport
Med de lätta och svettåliga hörlurarna SHQ3205 med den patenterade justerbara öronkroken kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.
ActionFit
Orange- och gråfärgade
Den inbyggda reflekterande mikrofonen ger tydliga samtal i olika träningsmiljöer.
Det finns ingenting bättre än stadigt gung när du ska hitta träningsrytmen. Med ActionFit-hörlurarna grundas svänget på en djup och dynamisk bas som ger all träning det lilla extra och gör att du kan nå en högre nivå.
ActionFit-hörlurarna har fint balanserade element på 9 mm, som är särskilt utformade för ett utmärkt ljud. Ljudet är så kristallklart och tungt att du kan gå helt upp i träningen – och få ut mesta möjliga av både musiken och passet.
2.6
av 5
5
Recensioner
McKay
05/08/2017
Deutschland
Langlebing, guter Bass, Hohequalität
Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel
canario86
09/12/2013
España
Producto inmejorable
El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja
tophe
17/06/2017
France
Verifierad köpare
Ne supporte pas la sueur
Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!
Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Sports earhook headset
Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Sports earhook headset