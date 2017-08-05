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Utgått

Sportheadset med öronkrok

SHQ3205/10

2.6

| (5) Recensioner

Inställd för sport

Med de lätta och svettåliga hörlurarna SHQ3205 med den patenterade justerbara öronkroken kan du fokusera på träningen utan att tappa motivationen. Om det inte var för det fantastiska ljudet som håller dig igång skulle du knappt veta att de var där.

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Med justerbara öronkrokar för säker passform

Inställd för sport

  • ActionFit

  • Orange- och gråfärgade

Reflekterande universalmikrofon

Den inbyggda reflekterande mikrofonen ger tydliga samtal i olika träningsmiljöer.

Kraftfull bas som ökar motivationen

Kraftfull bas som ökar motivationen

Det finns ingenting bättre än stadigt gung när du ska hitta träningsrytmen. Med ActionFit-hörlurarna grundas svänget på en djup och dynamisk bas som ger all träning det lilla extra och gör att du kan nå en högre nivå.

Utmärkt ljud från elementen på 9 mm

Utmärkt ljud från elementen på 9 mm

ActionFit-hörlurarna har fint balanserade element på 9 mm, som är särskilt utformade för ett utmärkt ljud. Ljudet är så kristallklart och tungt att du kan gå helt upp i träningen – och få ut mesta möjliga av både musiken och passet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.6

av 5

5

Recensioner

3

05/08/2017

Deutschland

Deutschland

Langlebing, guter Bass, Hohequalität

Die besten Kopfhörer die ich bis jetzt hatte. Ich habe sie vor dem Abitur gekauft, weil ich neue Sportkopfhörer fürs Laufen gebraucht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass Sie mich über fünf Jahre begleiten werden. Ich habe sie quasi immer benutzt: Beim Laufen, Mountainbiken, S-Bahn fahren, Klettern, Kochen, für Skype Interviews, bei der Gartenarbeit, in der Mittagspause meiner Zwölf-Stunden-Schicht im Restaurant – kurz: immer. Einsatz unter Extrembedingungen: Eine Mountainbike Tour durch den Schwarzwald überstehend diese Kopfhörer natürlich ohne Probleme, doch es geht noch extremer: Mein Paar wurde fünf Mal in der Waschmaschine gewaschen und drei Mal mit meiner Jeans gebügelt! Sie funktionierten nach kurzer Föntrocknung problemlos. Auch das Schwimmen in Salzwasser hat ihnen nichts ausgemacht. Lebensdauer: Leider musste ich nach viereinhalb Jahren feststellen, dass das Kabel um Linken Inear in der Ummantelung gebrochen ist und es daher zu Wacklern kam. Insgesamt gab das Headset nach ziemlich genau fünf Jahren sein Leben. Ich würde sagen alles in allem entspricht das einer durchaus akzeptablen Leistung. Deshalb habe ich mir vor kurzem auch ein zweites Paar bestellt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Headset mit Sportohrbügel

09/12/2013

España

España

Producto inmejorable

El sonido y la calidad de los auriculares es inmejorable, la facilidad del manejo y la sujeción tambien son de lo mejor del mercado

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Auriculares deportivos con gancho de oreja

17/06/2017

France

France

Verifierad köpare

Ne supporte pas la sueur

Son très bon, bonne isolation, tiens bien en place. Dommage qu'après juste 15 mois d'usage uniquement pour courir une fois par semaine un écouteur HS à cause de la sueur garantie terminé!!!!!!!!!

Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Sports earhook headset

Den här recensionen skrevs för SHQ3205 Sports earhook headset

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