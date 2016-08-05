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Utgått
SHQ3400CL/00
TESTA GRÄNSERNA
Tack vare Philips Actionfit NoLimits-hörlurar kan du hålla dig fokuserad och motiverad när det behövs som mest. Med en justerbar öronkrok, och en design som är både lättviktig och svettålig kan du njuta av hörlurar med fantastiskt ljud som är lika intensivt som träningen.
Bäst för inomhusbruk
Svett/vattentät
in-ear-krok
Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.
In-ear-hörlurar sitter tätt i hörselgången, vilket ger en ordentligt ljudisolerande effekt. På samma gång har de ergonomiska akustiska rören en optimal passform.
ActionFit-hörlurarna väger bara 7,1 gm, så de är både fjäderlätta och bekväma att bära. Du känner dem knappt när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.
1.5
av 5
2
Recensioner
Paul77
05/08/2016
Nederland
Niet geweldig
Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon
Obiwahn
29/01/2017
Deutschland
Nicht Gut Objektiv
Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer