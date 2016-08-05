ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild
  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild

Utgått

ActionFitSporthörlurar

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Recensioner

TESTA GRÄNSERNA

Tack vare Philips Actionfit NoLimits-hörlurar kan du hålla dig fokuserad och motiverad när det behövs som mest. Med en justerbar öronkrok, och en design som är både lättviktig och svettålig kan du njuta av hörlurar med fantastiskt ljud som är lika intensivt som träningen.

Visa alla fördelar

Justerbara sporthörlurar med öronkrok

TESTA GRÄNSERNA

  • Bäst för inomhusbruk

  • Svett/vattentät

  • in-ear-krok

Patenterad justerbar öronkrok för en anpassad passform

Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.

Låt dig uppslukas av ljuddetaljerna under träningen med ljudisolering

In-ear-hörlurar sitter tätt i hörselgången, vilket ger en ordentligt ljudisolerande effekt. På samma gång har de ergonomiska akustiska rören en optimal passform.

Enastående komfort för träning: fjäderlätta hörlurar på 7,1 gm

ActionFit-hörlurarna väger bara 7,1 gm, så de är både fjäderlätta och bekväma att bära. Du känner dem knappt när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

1.5

av 5

2

Recensioner

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.