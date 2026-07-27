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Utgått
SHQ3400LF/00
Bäst för inomhusbruk
Svett/vattentät
in-ear-krok
Levereras med 3 par öronsnäckor i olika storlekar, så att du får bästa möjliga passform.
Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.
ActionFit-hörlurarna är utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.
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