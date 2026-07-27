Patenterad justerbar öronkrok för en anpassad passform

Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.