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Utgått

ActionFitSporthörlurar

SHQ3400LF/00

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Tack vare Philips Actionfit NoLimits-hörlurar kan du hålla dig fokuserad och motiverad när det behövs som mest. Med en justerbar öronkrok, och en design som är både lättviktig och svettålig kan du njuta av hörlurar med fantastiskt ljud som är lika intensivt som träningen.
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Justerbara sporthörlurar med öronkrok

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  • Bäst för inomhusbruk

  • Svett/vattentät

  • in-ear-krok

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Levereras med 3 par öronsnäckor i olika storlekar, så att du får bästa möjliga passform.

Patenterad justerbar öronkrok för en anpassad passform

Patenterad justerbar öronkrok för en anpassad passform

Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.

Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

ActionFit-hörlurarna är utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.

Tekniska specifikationer

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