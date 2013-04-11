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Utgått
SHQ4000/10
Inställd för sport
De här hörlurarna har konstruerats av vattentäta material och med ett antibakteriellt medel som hjälper till att döda bakterier. De har utformats för sportentusiaster
ActionFit
Orange- och gråfärgade
Utformad med vattentålig tätning som skyddar hörlurarna mot svettskador
Flexibel och lätt nackrem för ultimat passform - utformad för sport
Finjusterad akustik som förbättrar din sportupplevelse – som bränsle för träningen
3.1
av 5
14
Recensioner
gerby17
11/04/2013
United Kingdom
Great So Far
Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!
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Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
eddy20081948
03/12/2013
België
Geweldig goed produkt !
Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones
tj156
20/09/2012
España
Sonido espectacular
Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.
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Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello