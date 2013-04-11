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Utgått

ActionFitHörlurar med sportnackrem

SHQ4000/10

3.1

| (14) Recensioner

Inställd för sport

De här hörlurarna har konstruerats av vattentäta material och med ett antibakteriellt medel som hjälper till att döda bakterier. De har utformats för sportentusiaster

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Säker passform

Inställd för sport

  • ActionFit

  • Orange- och gråfärgade

Svettsäker

Svettsäker

Utformad med vattentålig tätning som skyddar hörlurarna mot svettskador

Flexibel och lätt nackrem

Flexibel och lätt nackrem för ultimat passform - utformad för sport

Stereoljud med kraftfull bas – som bränsle för träningen

Finjusterad akustik som förbättrar din sportupplevelse – som bränsle för träningen

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

14

Recensioner

3

11/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great So Far

Bought for a marathon, I have run the marathon, the sounds is amazing especially for the price. They stay in your ear and dont get muffled. I understand some people have had issues with one ear sound going, this is a common issue with most headphones. Anyway perfect so far so good! RECOMMEND!

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Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

03/12/2013

België

België

Geweldig goed produkt !

Licht om dragen - blijft goed zitten ! bruikbaar bij elk weertype ! Zeer degelijke klank ! Ik gebruik dit produkt nu al jaren gemiddeld 3 à 4x per week tijdens de joggings en nog nooit problemen ondervonden !

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Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Sports neck band headphones

20/09/2012

España

España

Sonido espectacular

Probe auriculares de otras marcas, varios modelos, hast cuatro a la vez he llegado a tener. Estos son los unicos que ajustan a la perfeccion, no se mueven y ademas tienen unos graves alucinantes. El aislamiento del sonido externo es muy bueno.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ4000 Auriculares deportivos, cinta cuello

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