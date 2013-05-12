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Utgått
Svettålig och tvättbar
Hörlurarna är utformade för sportentusiasten och är tillverkade av antimikrobiellt och vattentätt material. Kabellängden går också att anpassa, vilket gör dem idealiska att använda tillsammans med ett sportarmband eller allmänt.
Tillverkad med vattentätt material så att du kan tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten
Flexibel och lätt nackrem för ultimat passform - utformad för sport
Med den supertunna mikrofonen och kontrollen kan du prata, lyssna och fjärrstyra din iPod/iPhone/iPad.
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3.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Macmcgill
12/05/2013
United Kingdom
Awesome
Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset
RG123
16/08/2014
United Kingdom
Failed within 4 weeks...
Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.
Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset
Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset