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Utgått

Sportheadset med nackrem

SHQ4007/28

3

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Svettålig och tvättbar

Hörlurarna är utformade för sportentusiasten och är tillverkade av antimikrobiellt och vattentätt material. Kabellängden går också att anpassa, vilket gör dem idealiska att använda tillsammans med ett sportarmband eller allmänt.

Visa alla fördelar

Med iPhone-fjärrkontroll och mikrofon

Svettålig och tvättbar

Tvättbara

Tvättbara

Tillverkad med vattentätt material så att du kan tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten

Flexibel och lätt nackrem

Flexibel och lätt nackrem för ultimat passform - utformad för sport

Mikrofon och musikkontroll

Med den supertunna mikrofonen och kontrollen kan du prata, lyssna och fjärrstyra din iPod/iPhone/iPad.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2

12/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

Got these the other day. Done two runs with them now. Awesome no sound from the outside world. And comfortable. The sound is amazing also. Best bit off kit I have brought for a long time. I got them for £22 from currys. A defo for runners.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset

16/08/2014

United Kingdom

United Kingdom

Failed within 4 weeks...

Disappointed in the product quality - obtaining a replacement or refund with Philips was impossible. Very disappointing from a brand I have used a lot over the years.

Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset

Den här recensionen skrevs för SHQ4007 Sports neckband headset

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