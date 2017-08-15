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Utgått

Hörlurar med sportnackrem

SHQ4200/10

3.2

| (17) Recensioner

Inställd för sport

Fjäderlätta SHQ4200 är tillverkad av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi, vilket ger en så perfekt passform att du inte kommer att vilja ta av den efter träningen. Dessutom håller den djupa basåtergivningen dig motiverad – alltid.

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Lätt och flexibel för säker passform

Inställd för sport

  • ActionFit

  • Orange- och gråfärgade

Hörlurar som väger 8 g, för superb passform och bekvämlighet

Hörlurar som väger 8 g, för superb passform och bekvämlighet

ActionFit-hörlurarna väger bara 8 g, så de är både ultralätta och bekväma att bära. Du känner dem knappast när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.

Svett- och regntåliga - perfekt för alla träningspass

Svett- och regntåliga - perfekt för alla träningspass

ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för en aktiv livsstil. Oavsett vilken sport eller träning du ägnar dig åt klarar dina hörlurar värmen, vätan och svetten! Dina hörlurar är tillverkade av extra vattentåligt material, så de är både svett- och vattensäkra.

Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

Kevlar-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet

ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

17

Recensioner

15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Love these

I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones

31/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Found them great

I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones

08/07/2014

France

France

Matériel de haute qualité

Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones

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