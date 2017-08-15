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Utgått
SHQ4200/10
Inställd för sport
Fjäderlätta SHQ4200 är tillverkad av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi, vilket ger en så perfekt passform att du inte kommer att vilja ta av den efter träningen. Dessutom håller den djupa basåtergivningen dig motiverad – alltid.
ActionFit
Orange- och gråfärgade
ActionFit-hörlurarna väger bara 8 g, så de är både ultralätta och bekväma att bära. Du känner dem knappast när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.
ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för en aktiv livsstil. Oavsett vilken sport eller träning du ägnar dig åt klarar dina hörlurar värmen, vätan och svetten! Dina hörlurar är tillverkade av extra vattentåligt material, så de är både svett- och vattensäkra.
ActionFit-hörlurarna är särskilt utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.
3.2
av 5
17
Recensioner
Sarah77
15/08/2017
United Kingdom
Love these
I am on my 4th pair (over 10yrs). Like another reviewer said they are quite fragile, the neckband warped on one of mine. Saying that these are they only headphones i have found that are secure and give a great sound whilst I'm running. I am about to buy another pair.
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Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones
ninjahippo
31/07/2014
United Kingdom
Found them great
I run around 12-20 miles per week with these. I have found them comfy to wear with great sound. I really like them. I have had them around a year now, but i've lost a little ear bud and still look to a part replacement
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Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones
Mlamusic
08/07/2014
France
Matériel de haute qualité
Grande qualité de reproduction musicale même en mouvement
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ4200 Sports neck band headphones