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Utgått

ActionFitSporthörlurar

SHQ4300LF/00

4.3

| (10) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Fjäderlätta Actionfit SHQ4300 är tillverkade av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi, vilket ger en så perfekt passform att du kommer vilja behålla dem på efter träningen. Dessutom håller den djupa basåtergivningen dig motiverad – alltid.

Visa alla fördelar

Säker passform och lätt

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • Nackrem

11,4 g ultralätt design ger ultimat komfort*

11,4 g ultralätt design ger ultimat komfort*

De här Actionfit-hörlurarna väger bara 11,4 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

10

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

3
2

01/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Awesome Headphones

Owned it for years now, and am always in a search for headphones and music stuff, but this one has been the best fit for me over the years...brilliant design and super freakin light weight and voice excellence and no voice leak at al....BRILLIANT Headphones. (I just need Philips to make me a wireless one, that's all i need nowadays)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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24/04/2017

Deutschland

Deutschland

Ein Muss für jeden Sportler der es satt hat sich mehr mit rausfallenden Kopfhörer als mit Sport beschäftigen

Sehr gute kopfhörer! Die Qualität ist sehr gut zu hören und zu sehen. Ich habe nichts auszusetzen, man braucht auch kein Mikrofon denn telefonieren lenkt nur ab.Ein regler zum steuern ist unnötig da es Gewicht mit sich bringt.Die besten kopfhörer seit langem!

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14/10/2015

France

France

Verifierad köpare

super produit, ne bouge pas!

tiens parfaitement lors de la course à pied! design très sympa et le fluo sécurise! 3 embouts inter changeable suivant vos oreilles.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

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