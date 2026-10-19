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Utgått

Sporthörlurar med mikrofon

SHQ4305WS/00

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

Fjäderlätta Actionfit SHQ4305 är tillverkade av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi som gör att hörlurarna sitter bekvämt – till och med efter träningspasset. Under träningen motiveras du av den djupa basen.

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Säker passform och lätt

Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig

  • 8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida

  • Nackrem

11,4 g ultralätt design ger ultimat komfort*

11,4 g ultralätt design ger ultimat komfort*

De här Actionfit-hörlurarna väger bara 11,4 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass

En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.

Tekniska specifikationer

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