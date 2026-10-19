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Utgått
SHQ4305WS/00
Upplev frihetskänslan. Låt inget stoppa dig
Fjäderlätta Actionfit SHQ4305 är tillverkade av ultralätt, flexibelt och svettåligt gummi som gör att hörlurarna sitter bekvämt – till och med efter träningspasset. Under träningen motiveras du av den djupa basen.
8,6 mm-högtalarelement, sluten baksida
Nackrem
De här Actionfit-hörlurarna väger bara 11,4 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka hålla ut de sista tuffa kilometrarna.
En sladdklämma medföljer ActionFit-hörlurarna för att hålla sladden ur vägen när du utmanar dig själv.
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