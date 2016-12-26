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Utgått
Inställd för sport
De fjäderlätta hörlurarna ActionFit SHQ5200 är tåliga och ergonomiska för att kunna klara av de allra tuffaste träningspassen. Neodymhögtalarelementen på 40 mm ger kraftfull bas och den öppna akustiska designen och de löstagbara öronkuddarna gör att du känner dig bekväm, torr och sval.
ActionFit
On-ear
Orange- och svartfärgat
Låt dig ryckas med av musik med kraftfull bas tack vare neodymhögtalarelementen på 40 mm och deras djupa och dynamiska basljud. ActionFit-hörlurarna är utformade för att ge dig extra energi även under de tuffaste träningspassen. Förbered dig på en ljudupplevelse du sent ska glömma – oavsett träningspass och omgivning.
ActionFit-hörlurarna har ett noga utformat huvudband med perfekt passform och ergonomiska öronsnäckor som passar alla öron perfekt och på ett bekvämt sätt – oavsett öronens form och storlek.
Svettas loss! ActionFit-hörlurarna SHQ5200 har unika öronkuddar som omges av ett fuktavvisande material som gör att du håller dig bekväm, sval och torr under träningspasset. Vid behov kan du ta bort kuddarna och tvätta dem så blir de som nya.
4.6
av 5
17
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
JibranMacossay
26/12/2016
España
Excelente
Excelente producto, especialmente diseñado para deportes. Me gusta que la almohadilla se puede desmontar y lavar. Están muy bien. Quizá yo les habría agregado un micrófono. Pero fuera de eso son perfectos para el gym.
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Den här recensionen skrevs för SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
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Den här recensionen skrevs för SHQ5200 Auriculares con banda de sujeción deportivos
Nello94
26/09/2016
Italia
SHQ5200
Cuffie perfette per sentire musica correndo e facendo attività sportive con una buona qualità sonora in tutti i campi.
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Den här recensionen skrevs för SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ5200 Sports Headband Headphones
Tato95
24/02/2016
Italia
Prodotto degno di nome Philips!
Ottimo rapporto qualità/prezzo, design accattivante, molto ben costruita e non meno importante, suono molto potente favorevolmente predominante alle medio basse frequenze. I bassi sono, infatti, profondi ed articolati accompagnati da frequenze medie estese, le alte frequenze, invece, sono un po' meno incisive (è come trovare però il pelo nell'uovo...) forse un pochino travolte da bassi e medi veramente notevoli. Nel complesso cuffia dalle ottime prestazioni, addirittura non mi sarei aspettato un suono caratterizzato da bassi e medi così potenti! quindi sono pienamente soddisfatto dell'acquisto. Brava Philips!
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Den här recensionen skrevs för SHQ5200 Sports Headband Headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ5200 Sports Headband Headphones