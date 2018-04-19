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Utgått
SHQ6500CL/00
Bästa för utomhusbruk
Bluetooth®
Svett/vattentät
Öronpropp
Lyssna till kvalitetsljud som inte stänger ute världen runt omkring dig. Designen med öppen akustik släpper in omgivande ljud, så att du både är medveten om vad som händer runtomkring dig och kan känna dig säker när du tränar utomhus.
C-formade gummerade öronsnäckor håller Actionfit-hörlurarna ordentligt på plats i örat så att du kan fokusera på träningen, inte på att de ska sitta fast.
Bluetooth-teknik ger problemfri trådlös musik.
2.0
av 5
55
Recensioner
sillysignupname
19/04/2018
United Kingdom
Great product!
Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones
Mel3267
21/01/2017
United Kingdom
Excellent sound
Excellent sound and easy to control brilliant earphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Det faktiska resultatet kan variera