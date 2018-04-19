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Utgått

Bluetooth®-sporthörlurar

SHQ6500CL/00

2
| (55) Recensioner
TESTA GRÄNSERNA, trådlöst
Philips trådlösa Actionfit RunFree-sporthörlurar ger dig nya frihetskänslor och energi på träningen. De är gjorda för en kropp i rörelse med en säker passform, tuff, vattentålig design och kraftfull bas.
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Trådlösa sportheadset

TESTA GRÄNSERNA, trådlöst

  • Bästa för utomhusbruk

  • Bluetooth®

  • Svett/vattentät

  • Öronpropp

Den öppna akustiken släpper in ljudet för bättre medvetenhet och säkerhet

Den öppna akustiken släpper in ljudet för bättre medvetenhet och säkerhet

Lyssna till kvalitetsljud som inte stänger ute världen runt omkring dig. Designen med öppen akustik släpper in omgivande ljud, så att du både är medveten om vad som händer runtomkring dig och kan känna dig säker när du tränar utomhus.

Halkfria gummiöronsnäckor som håller hörlurarna på plats – i alla lägen.

Halkfria gummiöronsnäckor som håller hörlurarna på plats – i alla lägen.

C-formade gummerade öronsnäckor håller Actionfit-hörlurarna ordentligt på plats i örat så att du kan fokusera på träningen, inte på att de ska sitta fast.

Trådlös Bluetooth-anslutning för trasselfria träningspass

Trådlös Bluetooth-anslutning för trasselfria träningspass

Bluetooth-teknik ger problemfri trådlös musik.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.0

av 5

55

Recensioner

19/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great product!

Comfortable, long battery life, quick charge and decent sound for the low price...absolute bargain!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth® sports headphones

21/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent sound

Excellent sound and easy to control brilliant earphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ6500BL Bluetooth® sports headphones

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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