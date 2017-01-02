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Utgått
SHQ7300LF/00
För motion och musik
Philips sporthörlurar SHQ7300 har öronsnäckor med säker passform och högtalarelement i mikroformat som ger fyllig bas och balanserat ljud. Hörlurarna har dessutom en funktion för NFC-ihopparning med en knapptryckning och en IPX2-fuktbeständighetsklassning, vilket gör dem till det perfekta valet för alla motionärer som gillar musik.
6 mm element/sluten baksida
In-ear
Med den smarta sladdjusteraren kan du anpassa längden på sladden beroende på motionsform och behov. Klicka på sladden på sladdjusteraren och flytta den till perfekt längd. Nu är du redo för en smidig, trasselfri träning!
IPX2-material som skyddar mot fukt gör SHQ7300 idealisk för utomhusaktiviteter och motion. IPX2 är den internationella standarden för vattentäthet som säkerställer att droppar av svett eller fukt inte kommer in i öronsnäckan.
När det gäller oändlig musiklyssnarglädje och problemfri växling mellan musik och samtal slår ingenting Bluetooth! För att lyssna på dina favoritlåtar parar du bara ihop Philips SHQ7300 med din Bluetooth-aktiverade smarttelefon eller surfplatta. En tryckning på varje öronsnäckas intuitiva kontroll är allt som behövs för att ändra volymen eller pausa en låt medan du hanterar inkommande och utgående samtal.
3.2
av 5
25
Recensioner
storyboard
02/01/2017
France
Très bon
Contrairement à ce qu'on peut écrire sur ces HP, l'écoute est agréable et les basses puissantes ! Rentre parfaitement dans l'oreille (elles sont pourtant petites). Extra !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7300OR Bluetooth® sports headphones
Roger
27/06/2015
Suisse
endlich Kabelfrei
Einfache Handhabung, guter Sitz im Ohr auch beim Sport
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Mara11
31/05/2015
Deutschland
In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz
Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer