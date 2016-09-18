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Utgått

ActionFitBluetooth®-sporthörlurar

SHQ8300LF/00

2.7

| (7) Recensioner

Trådlös frihet. Optimala prestanda.

Philips trådlösa Actionfit SHQ8300-hörlurar är gjorda för sport och har en kraftfull bas i ett utförande som är bekvämt och tål svett och regn. Välj mellan två användningsområden efter behov.

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Anpassa passformen

Trådlös frihet. Optimala prestanda.

  • 13,6 mm-högtalarelement, halvslutna

  • Öronsnäcka

Ljud med höga prestanda ljud för toppkvalitet

Ljud med höga prestanda ljud för toppkvalitet

13,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

En magnetisk sladdklämma håller sladden stabil

Den specialutformade magnetiska sladdklämman håller sladden på plats, oavsett hur hårt du tränar.

NFC-anslutning med en tryckning för enkel Bluetooth®-ihopparning

NFC-anslutning med en tryckning för enkel Bluetooth®-ihopparning

Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.7

av 5

7

Recensioner

2

18/09/2016

Italia

Italia

Vale il suo prezzo. Ottimo!

Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

02/05/2016

United Kingdom

United Kingdom

No more wires!

Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones

10/04/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Das Produkt hat gute Eigenschaften

Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer

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