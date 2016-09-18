Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SHQ8300LF/00
Trådlös frihet. Optimala prestanda.
Philips trådlösa Actionfit SHQ8300-hörlurar är gjorda för sport och har en kraftfull bas i ett utförande som är bekvämt och tål svett och regn. Välj mellan två användningsområden efter behov.
13,6 mm-högtalarelement, halvslutna
Öronsnäcka
13,6 mm neodymiumelement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.
Den specialutformade magnetiska sladdklämman håller sladden på plats, oavsett hur hårt du tränar.
Med enkel NFC-ihopparning kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.
2.7
av 5
7
Recensioner
LyndaCarter
18/09/2016
Italia
Vale il suo prezzo. Ottimo!
Ho comprato queste cuffie principalmente per correre, ma mi trovo così bene che poi le uso anche per le telefonate di lavoro o la musica in viaggio. Rispetto ad altre cuffie pensate per la musica, in queste il microfono per le telefonate funziona molto bene. Il magnete sul colletto della maglia è un colpo di genio per evitare che il corpo centrale rimbalzi sulla schiena ad ogni passo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Wrawtnik
02/05/2016
United Kingdom
No more wires!
Having wrestled with headphone wires for years, I received these as a gift and they and they have made exercising much more pleasurable. Bluetooth does get interrupted if you tuck the receiver away but otherwise the sound quality is great. Highly recommend.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300LF Bluetooth® sports headphones
Eschuk
10/04/2016
Deutschland
Verifierad köpare
Das Produkt hat gute Eigenschaften
Das Design und die Passgenauigkeit sind ausgezeichnet. Die Haptik des Bedienelements könnte etwas sensibler sein. Bass- und Höhenspektrum sind noch verbesserungsbedürftig, die Leistungsdauer ist ausgezeichnet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ActionFit SHQ8300WS Bluetooth®-Sportkopfhörer
Det faktiska resultatet kan variera