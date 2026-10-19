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Utgått
SHS3305BK/10
Säker passform
De här ergonomiska hörlurarna med öronkrokar är mycket bekväma vid aktiv användning och överför musikåtergivning med fantastisk kvalitet rakt in i öronen. Den integrerade mikrofonen fångar din röst mycket tydligt.
15 mm högtalarelement/öppen baksida
Öronkrok
Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud utan störningar. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse.
Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.
3D-öronkroken är både mjuk och böjbar, så att det sitter säkert på plats när du tränar eller njuter av musik medan du rör dig.
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