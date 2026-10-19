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Utgått

Öronkrok, hörlurar med mikrofon

SHS3305BK/10

Säker passform

De här ergonomiska hörlurarna med öronkrokar är mycket bekväma vid aktiv användning och överför musikåtergivning med fantastisk kvalitet rakt in i öronen. Den integrerade mikrofonen fångar din röst mycket tydligt.

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Flexibla öronkrokar som passar alla öron

Säker passform

  • 15 mm högtalarelement/öppen baksida

  • Öronkrok

15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten

15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten

Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud utan störningar. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse.

Ergonomiskt utformade hörlurar ökar komforten

Dessa hörlurar är utformade efter örat för att ge högre komfort när du lyssnar längre stunder i sträck.

Tredimensionellt böjbar öronkrok ger säker passform för alla öron

3D-öronkroken är både mjuk och böjbar, så att det sitter säkert på plats när du tränar eller njuter av musik medan du rör dig.

Tekniska specifikationer

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