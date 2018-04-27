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Utgått
Känn basen, se rytmen.
Med Philips HX1-in-ear-hörlurar kan du inte bara känna basen. Du kan se den. De är en visualisering av din musik. Utformade för fester! Med dina pulserade LED-hörlurar blir du festens mittpunkt.
8,6 mm element/halvsluten bak
In-ear
Basreflexporten förbättrar basen genom att släppa ut luft och förbättrar effektiviteten i systemet på låga frekvenser.
Kontrollera enkelt musikens synlighet med LED-reglageknappen på den inbyggda batterilådan.
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
WeirdFragments
27/04/2018
Sverige
Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.
Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX10 Hörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX10 Hörlurar