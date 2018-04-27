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Utgått

Hörlurar

SHX10/00

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Känn basen, se rytmen.

Med Philips HX1-in-ear-hörlurar kan du inte bara känna basen. Du kan se den. De är en visualisering av din musik. Utformade för fester! Med dina pulserade LED-hörlurar blir du festens mittpunkt.

Visa alla fördelar

Känn basen, se rytmen.

  • 8,6 mm element/halvsluten bak

  • In-ear

Upp till 6 timmar av kraftfull LED-belysning

Upp till 6 timmar av kraftfull LED-belysning

Basreflexporten förbättrar basen

Basreflexporten förbättrar basen

Basreflexporten förbättrar basen genom att släppa ut luft och förbättrar effektiviteten i systemet på låga frekvenser.

Kontrollera musikens synlighet med LED-knappen

Kontrollera enkelt musikens synlighet med LED-reglageknappen på den inbyggda batterilådan.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX10 Hörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX10 Hörlurar

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