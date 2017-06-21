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Fri frakt från 450 SEK
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Utgått
Känn basen, se rytmen.
Med Philips HX5-hörlurar kan du inte bara känna basen. Du kan se den. De är en visualisering av din musik. Utformade för fester! Med dina pulserade LED-hörlurar blir du festens mittpunkt.
40 mm högtalarelement/sluten baksida
On-ear
Kontrollera enkelt musikens synlighet med LED-aktiveringsknappen på vänster öronsnäcka.
De här hörlurarna är byggda med tålighet och hållbarhet i åtanke, vilket ger dig ett robust och oförstörbart utseende och känsla.
4.7
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX50 Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX50 Headphones with mic
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX50 Casque avec Micro
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX50 Casque avec Micro
Radix
10/12/2016
Österreich
Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A
Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon