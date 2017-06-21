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Utgått

Hörlurar med mikrofon

SHX50/00

4.7

| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Känn basen, se rytmen.

Med Philips HX5-hörlurar kan du inte bara känna basen. Du kan se den. De är en visualisering av din musik. Utformade för fester! Med dina pulserade LED-hörlurar blir du festens mittpunkt.

Visa alla fördelar

Känn basen, se rytmen.

  • 40 mm högtalarelement/sluten baksida

  • On-ear

Kontrollera musikens synlighet med LED-knappen

Kontrollera musikens synlighet med LED-knappen

Kontrollera enkelt musikens synlighet med LED-aktiveringsknappen på vänster öronsnäcka.

Överlägsen hållbarhet och tålighet med en robust känsla

Överlägsen hållbarhet och tålighet med en robust känsla

De här hörlurarna är byggda med tålighet och hållbarhet i åtanke, vilket ger dig ett robust och oförstörbart utseende och känsla.

En gummisladd för extra hållbarhet

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX50 Headphones with mic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX50 Headphones with mic

15/01/2017

France

France

qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent

Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX50 Casque avec Micro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX50 Casque avec Micro

10/12/2016

Österreich

Österreich

Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A

Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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