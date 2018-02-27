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Utgått

USB-högtalare till bärbar dator

SPA20/00

4.1

| (16) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Fantastiskt ljud

Perfekta för musik, röstuppspelning och filmljud! Anslut helt enkelt till din bärbara dator, ge din musik liv och få en fantastisk ljudupplevelse. Med den praktiska kabelhanteringen kan du även ha ett prydligt skrivbord!

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Fantastiskt ljud

  • USB-driven

  • Ljudingång

Fyllig bas

Den här datorhögtalaren från Philips ger god ljudkvalitet med fyllig bas från en högtalarlåda.

USB-kontakt för ström

USB-kontakt för ström

USB-kabeln med enkel plug-and-play-funktion ansluts direkt till en USB-port. Den bärbara datorn identifierar automatiskt den borttagbara USB-masslagringsenheten.

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från headsetutgången. När anslutningen har upprättats kan du njuta av hela din musiksamling direkt i överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.

Tekniska specifikationer

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4.1

av 5

16

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

3
2

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

super sound

super speakers and i happy for purchase i play music and games sound powerfull

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPA20 Notebook USB speakers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPA20 Notebook USB speakers

09/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little speakers

I bought these to use with a laptop which has the usual poor inbuilt speakers. In terms of volume, clarity and bass they are far above the standard of any laptop I have heard. They are very small and as such will not perform in the way much larger speakers do, but for the purpose they work very well. They are powered by USB and connect to a regular 3.5mm headphone socket so they require no drivers and are very simple to set up. They are also by far the best looking laptop speakers I have ever seen. They look just like a proper set of wooden speakers but are tiny. I also think the wooden housing helps with the bass but that could be my imagination. They look very good on a desk and I find them small enough to be portable.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPA20 Notebook USB speakers

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPA20 Notebook USB speakers

07/07/2014

Italia

Italia

Lo stile vintage miniaturizzato.

Avevo delle casse piccoline Philips comprate negli anni 90. Han sempre funzionato benissimo, le collegavo praticamente a tutto. Ora questo prodotto era proprio ciò che ci voleva in un panorama piatto e omologato come stile e qualità. Ottima la rifinitura vintage (anni 80) in legno, bene così!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPA20 Altoparlanti USB per notebook

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPA20 Altoparlanti USB per notebook

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