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Utgått
SPH8608/12
Återupptäck magin med att berätta historier
Med ett fotoalbum kan du återupptäcka magin med att berätta historier. Det har makten att få någon att skratta, gråta eller le – utan att yppa ett enda ord. Så kom igen ... ta fram det och skicka runt det.
20,3 cm (8 tum)
Pekkontroll på ramen
En timer slår på och av PhotoFrame vid de tidpunkter du väljer. På så sätt minskas energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar in en tredjedel av energikostnaderna för PhotoFrame.
Dockningssystemet för batteriladdning fungerar både som ställ och som batteriladdningsstation. När det inbyggda batteriet i ramen är fulladdat räcker det för 2 timmars trådlös fotodelning.
Philips PhotoAlbum är utformat och tillverkat enligt våra principer för EcoDesign som syftar till att minska påverkan på miljön genom lägre energiförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackningar och bättre återvinningsmöjligheter.
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2.8
av 5
13
Recensioner
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale
Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale
lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale