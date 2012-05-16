ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

Digitalt fotoalbum

SPH8608/12

2.8

| (13) Recensioner

Återupptäck magin med att berätta historier

Med ett fotoalbum kan du återupptäcka magin med att berätta historier. Det har makten att få någon att skratta, gråta eller le – utan att yppa ett enda ord. Så kom igen ... ta fram det och skicka runt det.

Visa alla fördelar

Digitalt fotoalbum

Återupptäck magin med att berätta historier

  • 20,3 cm (8 tum)

  • Pekkontroll på ramen

Skärmen slås av och på automatiskt vid valda tidpunkter för att spara ström

En timer slår på och av PhotoFrame vid de tidpunkter du väljer. På så sätt minskas energiförbrukningen för miljöns skull och du sparar in en tredjedel av energikostnaderna för PhotoFrame.

Lättanvänt dockningssystem för batteriladdning

Dockningssystemet för batteriladdning fungerar både som ställ och som batteriladdningsstation. När det inbyggda batteriet i ramen är fulladdat räcker det för 2 timmars trådlös fotodelning.

Miljövänligt utformat PhotoAlbum

Philips PhotoAlbum är utformat och tillverkat enligt våra principer för EcoDesign som syftar till att minska påverkan på miljön genom lägre energiförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackningar och bättre återvinningsmöjligheter.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.8

av 5

13

Recensioner

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale

26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale

15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SPH8608 Album fotografico digitale

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.