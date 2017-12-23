8-i-1-universalfjärrkontroll.

Ersätter upp till 8 fjärrkontroller, som TV, satellitbox, mediaspelare, Blue-ray, DVD, soundbar, spelkonsol, Aux med mera. Enkel installation med kodbiblioteket eller genom kopiering av din befintliga fjärrkontroll med hjälp av inlärningsfunktionen.