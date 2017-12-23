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Utgått

Perfect replacementUniversalfjärrkontroll

SRP2018/10

1.4

| (13) Recensioner

8-i-1-universalfjärrkontroll.

Ersätter upp till 8 fjärrkontroller, som TV, satellitbox, mediaspelare, Blue-ray, DVD, soundbar, spelkonsol, Aux med mera. Enkel installation med kodbiblioteket eller genom kopiering av din befintliga fjärrkontroll med hjälp av inlärningsfunktionen.

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Med inlärningsfunktion

8-i-1-universalfjärrkontroll.

  • 8-i-1

  • Smartknapp

  • Inlärningsfunktion

Kompatibel med upp till 2 000 populära märken

IR-kodbibliotek upp till 8 000 koder

IR-koddatabasen innehåller ledande konsumentmärken och populära lokala TV-apparatmärken, satellitbox, mediaspelare, Blue-ray, DVD, soundbar och spelkonsol osv.

Smartknapp med en knapptryckning för att öppna appmenyn på TV:n

Få åtkomst till appbiblioteket på smart-TV:n med SMART-knappen. Lätt att välja och konfigurera koder från kodbiblioteket.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Kompatibilitetslista - English (US)

  • PDF fil, 1.1 MB
  • 14 December 2023

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 305.4 kB
  • 30 June 2024

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