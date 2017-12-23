Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SRP2018/10
8-i-1-universalfjärrkontroll.
Ersätter upp till 8 fjärrkontroller, som TV, satellitbox, mediaspelare, Blue-ray, DVD, soundbar, spelkonsol, Aux med mera. Enkel installation med kodbiblioteket eller genom kopiering av din befintliga fjärrkontroll med hjälp av inlärningsfunktionen.
8-i-1
Smartknapp
Inlärningsfunktion
IR-koddatabasen innehåller ledande konsumentmärken och populära lokala TV-apparatmärken, satellitbox, mediaspelare, Blue-ray, DVD, soundbar och spelkonsol osv.
Få åtkomst till appbiblioteket på smart-TV:n med SMART-knappen. Lätt att välja och konfigurera koder från kodbiblioteket.