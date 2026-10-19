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Utgått

Högtalarkabel

SWA2105W/10

Tillförlitlig anslutning

Använd den här högtalarkabeln för en tillförlitlig ljudanslutning mellan högtalarna och mottagaren.

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med den här högtalarkabeln

Tillförlitlig anslutning

  • 10 m

  • 18 gauge

Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring

Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.

Plug & Play gör installationen enklare

Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 172.9 kB
  • 18 June 2025

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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