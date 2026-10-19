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Utgått
SWA2105W/10
Tillförlitlig anslutning
Använd den här högtalarkabeln för en tillförlitlig ljudanslutning mellan högtalarna och mottagaren.
10 m
18 gauge
Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.
Med Plug & Play kan du installera eller lägga till en ny komponent utan att du behöver utföra någon avancerad installation eller teknisk analys.
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.