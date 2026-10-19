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Utgått
SWA2302W/10
Tillförlitlig anslutning
Använd den här kabeln och optimera prestanda för dina komponenter. Med hjälp av kabeln får du den bästa anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.
1,5 m
Rör med optiskt rent ljus överför digital information till komponenterna för kompromisslöst HD-ljud.
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.
Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenterna samt ökad hållbarhet.