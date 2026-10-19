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Utgått

Fiberoptisk kabel

SWA2302W/10

Tillförlitlig anslutning

Använd den här kabeln och optimera prestanda för dina komponenter. Med hjälp av kabeln får du den bästa anslutningen för överföring av ljudsignaler mellan komponenter.

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med den här fiberoptiska ljudkabeln

Tillförlitlig anslutning

  • 1,5 m

Fiberoptik av hög kvalitet

Rör med optiskt rent ljus överför digital information till komponenterna för kompromisslöst HD-ljud.

Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Gjuten kontakt för säkra anslutningar

Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenterna samt ökad hållbarhet.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 169.9 kB
  • 18 June 2025

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