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Utgått
SWA2521W/10
Tillförlitlig anslutning
Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.
1,5 m
Nickelpläterade kontakter ger ren kontakt mellan kabeln och kontakten för en tillförlitligare anslutning.
Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.
Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.