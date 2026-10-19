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Utgått

Stereoljudkabel

SWA2521W/10

Tillförlitlig anslutning

Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.

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med den här stereoljudkabeln

Tillförlitlig anslutning

  • 1,5 m

Nickelpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt

Nickelpläterade kontakter ger ren kontakt mellan kabeln och kontakten för en tillförlitligare anslutning.

Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring

Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.

Skärmning i bar koppar

Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 193.3 kB
  • 18 June 2025

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