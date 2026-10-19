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Utgått
SWA2527W/10
Tillförlitlig anslutning
Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.
1,5 m
3,5 mm (hane) – 2 RCA (hane)
Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.
Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.
Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenterna samt ökad hållbarhet.