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Utgått

Y-stereokabel

SWA2527W/10

Tillförlitlig anslutning

Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.

Visa alla fördelar

med den här Y-stereokabeln

Tillförlitlig anslutning

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (hane) – 2 RCA (hane)

Skärmning i bar koppar

Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.

Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Gjuten kontakt för säkra anslutningar

Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenterna samt ökad hållbarhet.

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 180.9 kB
  • 21 July 2026

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