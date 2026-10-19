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Utgått

Förlängningssladd för hörlurar

SWA2528W/10

Tillförlitlig anslutning

Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.

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med den här förlängningssladden för hörlurar

Tillförlitlig anslutning

  • 1,5 m

  • 3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hona)

Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring

Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.

Skärmning i bar koppar

Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.

Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning

Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera kabeln i rätt in- och utgång

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 176.9 kB
  • 18 June 2025

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