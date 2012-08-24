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Utgått
Tillförlitlig anslutning
Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.
3,0 m
3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hane)
Svart
Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenterna samt ökad hållbarhet.
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.
Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.