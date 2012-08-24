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Utgått

Stereokopieringskabel

SWA2533W/10

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Tillförlitlig anslutning

Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.

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med den här stereokopieringskabeln

Tillförlitlig anslutning

  • 3,0 m

  • 3,5 mm (hane) - 3,5 mm (hane)

  • Svart

Gjuten kontakt för säkra anslutningar

Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenterna samt ökad hållbarhet.

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 143.2 kB
  • 18 June 2025

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