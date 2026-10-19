ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Foto av förpackningen
  • Primär bild
  • Foto av förpackningen
  • Primär bild

Utgått

Stereoadapter

SWA2550W/10

Njut av dina hörlurar

Anpassa ett 6,35 mm-hörlursuttag till ett 3,5 mm-hörlursuttag.

Visa alla fördelar

med den här stereoadaptern

Njut av dina hörlurar

  • Från 6,35 mm (hane) till 3,5 mm (hona)

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Tillverkad med kvalitet

I kvalitetstillverkning används endast material av högsta kvalitet för att skapa produkter med ökad hållbarhet.

Skärmning i bar koppar

Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 123.9 kB
  • 21 July 2026

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.