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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SWA2550W/10
Njut av dina hörlurar
Anpassa ett 6,35 mm-hörlursuttag till ett 3,5 mm-hörlursuttag.
Från 6,35 mm (hane) till 3,5 mm (hona)
Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.
I kvalitetstillverkning används endast material av högsta kvalitet för att skapa produkter med ökad hållbarhet.
Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.