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Utgått
SWV5430/10
Upplev suverän HDTV
Upplev suverän HDTV. Gör att du kan ansluta din mobila enhet direkt till TV:n, projektorn eller den mobila displayen. Fungerar med USB-C 3.1-port som har stöd för Display Ports alternativa läge.
4K 30 Hz
Hög hastighet
1,5 m
Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 bilder per sekund. Det ger dig en bättre tittarupplevelse.
Metallhölje med flätad finish skyddar kabeln genom att förbättra hållbarheten.
Har funktioner för videoupplösningar på upp till 4K eller UHD 2160p. Det gör att din skärm kan jämföras med Digital Cinema-system som används på biografer.