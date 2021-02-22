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Utgått

Typ C till HDMI-kabel

SWV5430/10

Upplev suverän HDTV

Upplev suverän HDTV. Gör att du kan ansluta din mobila enhet direkt till TV:n, projektorn eller den mobila displayen. Fungerar med USB-C 3.1-port som har stöd för Display Ports alternativa läge.

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4K 30 Hz Ultra HD med Ethernet

Upplev suverän HDTV

  • 4K 30 Hz

  • Hög hastighet

  • 1,5 m

Jämn bild med 30 bilder per sekund, 30 Hz videosignal

Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 30 bilder per sekund. Det ger dig en bättre tittarupplevelse.

Metallhölje med flätad kabel

Metallhölje med flätad finish skyddar kabeln genom att förbättra hållbarheten.

UHD 2 160p (4K)

Har funktioner för videoupplösningar på upp till 4K eller UHD 2160p. Det gör att din skärm kan jämföras med Digital Cinema-system som används på biografer.

Tekniska specifikationer

Handböcker och dokumentation

Lokaliserad kommersiell broschyr

  • PDF fil, 245.1 kB
  • 8 August 2024

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