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Utgått
SWV5431/00
Upplev suverän HDTV
Upplev suverän HDTV. Gör att du kan ansluta din mobila enhet direkt till TV:n, projektorn eller den mobila displayen. Fungerar med USB-C 3.1-port som har stöd för Display Ports alternativa läge.
4K 60 Hz
Hög hastighet
1,5 m
Luta dig tillbaka och njut av suverän video med 60 bilder per sekund. Det ger dig en bättre tittarupplevelse.
Metallhölje med flätad finish skyddar kabeln genom att förbättra hållbarheten.