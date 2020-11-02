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Utgått
SWV5531/00
Upplev Ultra HD-bilder
Upplev Ultra HD 4K-upplösning med 60 fps. HDMI med hög hastighet har stöd för fullständigt 32-kanaligt ljudsystem med en samplingshastighet på upp till 1 536 KHz
4K 60 Hz
18 Gbit/s
3 m
Har funktioner för videoupplösningar på upp till 4K eller UHD 2160p. Det gör att din skärm kan jämföras med Digital Cinema-system som används på biografer.
Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.
Guldpläterade kontakter ger bättre ledning genom att kontaktmotståndet sänks. De förhindrar dessutom att kontaktens kvalitet försämras på grund av oxidering.
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