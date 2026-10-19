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Utgått

HDMI-kabel

SWV9030/10

8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR

Upplev Ultra HD 8K-upplösning vid 60 fps. Dynamic HDR ger bästa möjliga kontrast och knivskarp bild med snabb action. Förbättrat Audio Return Channel-stöd upp till 192 KHz med 24-bitars upplösning.

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Få en fantastisk spelupplevelse

8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbit/s

  • 3 m

UHD 4320p (8 K)

Stöder videoupplösning upp till 8K UHD 4320p för att ge bästa möjliga bildkvalitet och spelupplevelser.

60 Hz bilder per sekund

Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.

28 AWG ren koppartråd för bästa bild- och ljudkvalitet.

Material med hög kvalitet – 28 AWG ren koppartråd för bästa möjliga anslutning med minsta möjliga dataförlust.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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