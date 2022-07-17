Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
SWV9702/00
8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR
Upplev Ultra HD 8K-upplösning vid 60 fps. Dynamic HDR ger bästa möjliga kontrast och knivskarp bild med snabb action. Förbättrat Audio Return Channel-stöd upp till 192 KHz med 24-bitars upplösning.
8K 60 Hz
2 m
60 bilder per sekund med Dynamic HDR för bästa möjliga kontrast och detaljer.
Stöder videoupplösning upp till 8K (7680 x 4320) för att ge bästa möjliga bildkvalitet och spelupplevelser.
Material med hög kvalitet – 28 AWG ren koppartråd för bästa möjliga anslutning med minsta möjliga dataförlust.
Recensioner