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Utgått

HDMI 2.1-kabel

SWV9702/00

8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR

Upplev Ultra HD 8K-upplösning vid 60 fps. Dynamic HDR ger bästa möjliga kontrast och knivskarp bild med snabb action. Förbättrat Audio Return Channel-stöd upp till 192 KHz med 24-bitars upplösning.

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Certifierad HDMI-kabel

8K 60 Hz Ultra HD med Dynamic HDR

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz med dynamisk HDR

60 bilder per sekund med Dynamic HDR för bästa möjliga kontrast och detaljer.

8K upplösning (7680 x 4320)

Stöder videoupplösning upp till 8K (7680 x 4320) för att ge bästa möjliga bildkvalitet och spelupplevelser.

28 AWG ren koppartråd för bästa bild- och ljudkvalitet.

Material med hög kvalitet – 28 AWG ren koppartråd för bästa möjliga anslutning med minsta möjliga dataförlust.

Tekniska specifikationer

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