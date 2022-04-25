Organiseringsväska för universell elektronik

Organiseringsväska för elektriska tillbehör skyddar din elektriska utrustning. Den har en design som skyddar din elektronik och håller den torr med material som uppfyller den vattentäta standarden IPX4. Väska med fyra invändiga fack som ser till att dina grejer förvaras prydligt och organiserat.