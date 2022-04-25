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        Fodral

        SWW1001/00

        Organiseringsväska för universell elektronik

        Organiseringsväska för elektriska tillbehör skyddar din elektriska utrustning. Den har en design som skyddar din elektronik och håller den torr med material som uppfyller den vattentäta standarden IPX4. Väska med fyra invändiga fack som ser till att dina grejer förvaras prydligt och organiserat.

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        Organiseringsväska för universell elektronik

        • Universell

        Bärväskan fungerar på egen hand eller får plats i väskan

        Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.

        Invändiga fickor för säker förvaring

        Inuti fodralet finns fickor som är perfekta för att förvara mobilen, kablar, batterier, minneskort – allt du behöver för att skydda dina grejer och ha dem nära till hands.

        Stänksäkert material som inte ska sänkas ned i vatten

        Stänksäkert material skyddar dina medier mot fukt och kontakt med vatten.

        Tekniska specifikationer

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        • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
        • Experttips och inspiration.