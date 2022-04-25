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Utgått
SWW1001/00
Organiseringsväska för universell elektronik
Organiseringsväska för elektriska tillbehör skyddar din elektriska utrustning. Den har en design som skyddar din elektronik och håller den torr med material som uppfyller den vattentäta standarden IPX4. Väska med fyra invändiga fack som ser till att dina grejer förvaras prydligt och organiserat.
Universell
Bär enheten i fodralet så att den skyddas när du är ute i farten, eller använd det som ett extra skyddslager i väskan eller ryggsäcken.
Inuti fodralet finns fickor som är perfekta för att förvara mobilen, kablar, batterier, minneskort – allt du behöver för att skydda dina grejer och ha dem nära till hands.
Stänksäkert material skyddar dina medier mot fukt och kontakt med vatten.
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