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Utgått

Trådlösa in-ear-sporthörlurar

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Recensioner

Träna smartare. I alla väder.

Få ut mesta möjliga av din träning med de här vattentäta sporthörlurarna. Pulsmätaren hjälper dig att hitta din intensitet och uppiggande ljud ser till att du orkar fortsätta. Du kan spåra dina framsteg i appen Philips Headphones.

Visa alla fördelar

Träna smartare. I alla väder.

  • Inbyggd pulsmätare

  • Sex timmars speltid

  • Säker passform

  • IPX5 – vattentät och svettålig

Kraftfulla 10 mm-neodymiumelement

3 utbytbara öronproppar av silikon

Stabil Bluetooth-anslutning. Enkel kontroll

En stabil Bluetooth-anslutning gör att du inte missar musik när du är ute och springer. Med flerfunktionsknappen kan du pausa spellistor, ta emot samtal, justera volymen eller aktivera telefonens röstassistent.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.2

av 5

5

Recensioner

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Fördelar

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Nackdelar

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum för användning 2023-11-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum för användning 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Fördelar

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Nackdelar

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Den här recensionen skrevs för TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum för användning 2022-07-01

Den här recensionen skrevs för TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum för användning 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Fördelar

Eenvoudig

Nackdelar

Melding batterij leeg

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum för användning 2020-12-10

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Datum för användning 2020-12-10

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