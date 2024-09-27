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TAA4216BK/00
Tvättbara öronkuddar
Lätta och tåliga
IP55-klassning för damm-/vattenskydd
Med 35 timmars speltid från en laddning är de här trådlösa on-ear-hörlurarna med dig när du tränar, och ännu längre. En fullständig laddning tar mindre än två timmar. Behöver du extra laddning? 15 minuters laddning ger dig ytterligare två timmars speltid.
De mjuka öronkuddarna som andas är löstagbara för enkel rengöring och är fyllda med kylgel. Oavsett vad du gör när du använder de här hörlurarna kan du alltid få dem att kännas fräscha igen!
IP55-klassning innebär att hörlurarna passar lika bra i dammiga löpspår som i kraftigt regn. Hur hårt du än svettas – och vart du än går – kommer inget att stoppa dig!
4.4
av 5
11
Recensioner
Maskenyay
27/09/2024
Sverige
Bästa hörlurarna jag nånsin haft
Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar
johanHolm
10/04/2025
Norge
Helt unik!
Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.
Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner
Rameejl
07/11/2022
Danmark
Gode robuste høretelefoner
Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner