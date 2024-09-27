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Trådlösa sporthörlurar

TAA4216BK/00

4.4
| (11) Recensioner
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De här kraftfulla, lätta trådlösa on-ear-hörlurarna är gjorda för en aktiv livsstil. Borttagbara och tvättbara öronkuddsskydd ger en behaglig passform oavsett om du springer på löpbandet eller på stranden. 35 timmars speltid gör att du kan fortsätta lyssna.
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  • Tvättbara öronkuddar

  • Lätta och tåliga

  • IP55-klassning för damm-/vattenskydd

Använd längre. 35 timmars speltid

Använd längre. 35 timmars speltid

Med 35 timmars speltid från en laddning är de här trådlösa on-ear-hörlurarna med dig när du tränar, och ännu längre. En fullständig laddning tar mindre än två timmar. Behöver du extra laddning? 15 minuters laddning ger dig ytterligare två timmars speltid.

För sport eller när du är på språng. Tvättbara öronkuddar

För sport eller när du är på språng. Tvättbara öronkuddar

De mjuka öronkuddarna som andas är löstagbara för enkel rengöring och är fyllda med kylgel. Oavsett vad du gör när du använder de här hörlurarna kan du alltid få dem att kännas fräscha igen!

IP55-klassning för damm-/vattenskydd

IP55-klassning för damm-/vattenskydd

IP55-klassning innebär att hörlurarna passar lika bra i dammiga löpspår som i kraftigt regn. Hur hårt du än svettas – och vart du än går – kommer inget att stoppa dig!

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

11

Recensioner

1

27/09/2024

Sverige

Sverige

Bästa hörlurarna jag nånsin haft

Väldigt flexibla hörlurar som går att böja vilket gör det lätt att ta med dem. Bekväma och har hållit längre än vad något annat par har gjort! Det enda negativa är att kylgelen känns inte lika starkt efter 1+ år.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådlösa sporthörlurar

10/04/2025

Norge

Norge

Helt unik!

Beste sorten jeg har prøvd, man kan vaske putene også. Sikkert ikke meningen, men mulig.

Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshodetelefoner

07/11/2022

Danmark

Danmark

Gode robuste høretelefoner

Et par super gode høretelefoner, som jeg synes kan det hele - god robusthed, god batteritid, rigtig god lyd. Så en stor anbefaling herfra.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för TAA4216BK Trådløse sportshovedtelefoner

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