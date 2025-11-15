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Open-ear true wireless-passform
Air conduction
IP55-klassning för damm-/vattenskydd
Upp till 28 timmars speltid
Öronpropparnas open-ear-design innebär att du inte behöver prova öronpluggar i olika storlekar. De bekväma öronöglorna följer dina öron, och ett gummiankare i slutet av varje krok greppar försiktigt tag bakom öronen som en extra säkerhet så att de inte faller ur.
Musik, ljudböcker, poddar, spellistor att träna till – du får ett bra ljud med en bra bas, oavsett vad du lyssnar på! Varje öronpropp sitter säkert på ytterörat och ljudet riktas precis in i hörselgången utan att täppa till, så du hör omgivningsljuden medan du lyssnar.
Ta en skogspromenad. En springtur i regnet. IP55-klassning innebär att dessa open-ear-hörlurar klarar svett, väta och damm – så du har inga ursäkter för att stanna hemma i soffan! En lampa gör att du syns när du är ute och rör på dig.
4.3
av 5
28
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
50 Peas
15/11/2025
United Kingdom
Verifierad köpare
Perfect solution for secure earbuds without pain.
These have been the solution I've been looking for! In ear earbuds hurt too much and I've found the one resting in your lobes too easy to fall out. The solution, open ear headphones with ear clips. Very secure! All I want is to listen to my music without constantly pushing a bud back. The sound quality is perfect for me,nice rounded sound, I'm not and audio geeks I just want an easy solution to listen to my music. Being able to hear outside noises is good for me as I want to be aware of my surroundings. Lastly the running light are a bonus when walking the dog on dark nights, I feel more visible. Couldn't be happier with these if I two pairs.
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAA6709BK Open-ear true wireless sports headphones
Costera62
03/12/2025
España
Verifierad köpare
Geniales
Perfectos cómo se describen en la leyenda de la propaganda. Son muy cómodos y se escuchan genial. Era lo que buscaba para mis oídos ya que con el resto tenía problemas a la hora de adaptarlos a mis oídos y tenía que andar con mucho cuidado para no perderlos.
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAA6709BK Auriculares deportivos inalámbricos abiertos
Mzicmu
06/06/2025
France
Verifierad köpare
Très bon rapport qualité prix.
Facile à mettre en place, très bonne qualité de son et agréable à porter.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 6000 series TAA6709BK Écouteurs sport open-ear sans fil True Wireless